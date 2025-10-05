Albero cade su un’auto, illesi tutti i passeggeri

Ascoli, 5 ottobre 2025 – Alberi e porzioni di piante divelti poi caduti su strada e su auto, pali della telefonia pericolanti, cartellonistica da mettere in sicurezza ed incendi da domare. Questo il bilancio dei disagi e danni provocati oggi dalle forti raffiche di vento che hanno soffiato su Piceno e Fermano, con intensità diversa da zona a zona.

Il maltempo ha colpito in modo particolare la fascia della media valle, ma dai monti al mare, i vigili del fuoco hanno risposto a tantissime richieste di aiuto. Un albero è caduto su un’auto che viaggiava a bassa velocità in salita, piombando sul cofano della vettura, distruggendola, con passeggeri fortunatamente illesi. È accaduto nel pomeriggio a Castignano, nel corso di una giornata caratterizzata da raffiche di vento forte prevista da un’allerta arancione diramata nelle Marche dalla Protezione civile.

Nel Fermano i territori i più colpiti sono stati Monte San Pietrangeli, Montelparo, Monte Urano, Fermo, Petritoli, Monte Giberto, Grottazzolina, Monte Vidon Combatte, Santa Vittoria in Matenano, Ortezzano, Sant’Elpidio a Mare ed Altidona. Diversi gli interventi effettuati a Fermo, sempre per rimozione di piante o grossi rami dalla sede stradale.

Tra questi anche lo sgombro della strada di un’abitazione privata dove risiede un anziano novantenne rimasto isolato per il tempo necessario allo svolgimento dell’operazione da parte dei vigili del fuoco. A Montegranaro, con la complicità del vento, si è sviluppato un incendio di sterpaglie, domato con non poche difficoltà dai pompieri. A Petritoli e a Monte Giberto, gli alberi abbattuti dal vento, hanno colpito due auto, danneggiandole, ma fortunatamente senza provocare feriti.