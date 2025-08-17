Albero crollato al parco: "Ora gli esami per capire"

Un cedimento improvviso, senza preavvisi apparenti, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. L’albero crollato domenica scorsa nel parco di via degli Iris, a Monticelli, ha acceso i riflettori sulla sicurezza dell’intera area verde. Il Comune ha avviato accertamenti approfonditi per comprendere le cause del crollo e scongiurare nuovi episodi. Il primo sopralluogo è stato effettuato il giorno successivo da un agronomo incaricato, che ha condotto una verifica di tipo visivo. "A livello esterno – spiega l’assessore Marco Cardinelli – l’albero sembrava in perfetta salute, la chioma non presentava segni di sofferenza ed era regolarmente inserito nel monitoraggio periodico effettuato da Ecoinnova. Nulla lasciava presagire il cedimento". Il problema potrebbe essere collocato nel sottosuolo, soprattutto considerando che appaiono fortemente compromesse le radici della pianta caduta, fortunatamente di notte col parco deserto.

"Dalla prima osservazione – continua l’assessore con delega alla manutenzione del verde pubblico – risulta che l’apparato radicale fosse praticamente scomparso, come se fosse marcito. Una delle ipotesi è quella di un ristagno d’acqua nel sottosuolo, dovuto alla conformazione scoscesa della zona e alla vicinanza con i palazzi dell’asse centrale di Monticelli; da non escludere l’attacco di parassiti. Ma sarà necessario procedere con carotaggi e perforazioni per avere certezze". Il professionista incaricato effettuerà a breve le analisi strumentali, rinviate soltanto di qualche giorno per ragioni organizzative. Gli accertamenti riguarderanno non solo il punto esatto del crollo, ma l’intera area del parco. "Se dovessimo riscontrare problematiche diffuse – chiarisce Cardinelli – sarà inevitabile procedere con la sostituzione delle alberature, perché la stabilità sarebbe a rischio. In quel caso verrebbe valutata anche la chiusura temporanea del parco per tutelare la sicurezza dei cittadini". Un’eventualità che sarebbe prudente adottare da subito, visto che al momento risulta recintata con nastri solo la parte dove dimorava l’albero spezzatosi. Il parco di via degli Iris è stato interessato negli ultimi anni da diversi interventi di riqualificazione. Dopo il sisma del 2016 furono piantate nuove alberature nella parte alta, con i lavori avviati nel 2017 e completati nel 2019, poco prima della pandemia e dell’insediamento della giunta Fioravanti. Successivamente sono state sostituite anche le attrezzature ludiche. "Ma non ci risulta – precisa Cardinelli – che le piante coinvolte siano mai state spostate: furono reimpiantati nuovi esemplari più in alto, mentre quelle lungo il viale principale sono sempre rimaste lì".

Peppe Ercoli