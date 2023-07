Albero non curato perde un grosso ramo per strada

Ci sono sempre troppe piante, su suolo pubblico e privato nei centri urbani, che hanno bisogno di manutenzione per evitare che possano diventare pericolose per l’incolumità pubblica. Piante che possono improvvisamente crollare sotto il peso della chioma o perdere rami, com’è accaduto ieri mattina in via Clotilde di Savoia a San Benedetto, strada che da via Sgambati, parallela alla ferrovia, arriva al lungomare Marconi. Su uno dei pini che delimitano la carreggiata, si è spezzato un grosso ramo che è rimasto penzoloni sulla pianta, rischiando di piombare sul marciapiede.

Scattato l’allarme per opera dei passanti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della polizia locale che ha chiuso la circolazione sulla via per consentire ai pompieri di lavorare alla messa in sicurezza della situazione. Con un mezzo elevatore hanno raggiunto il ramo e l’hanno tagliato, poi hanno eseguito un controllo generale per valutare lo stato di salute della pianta che necessita di potatura, come gli altri pini che si trovano nelle vicinanze.