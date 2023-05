Maltempo Ascoli: un albero cade sull'auto di una donna incinta in preda alle doglie

Ascoli Piceno, 18 maggio 2023 - Si stava dirigendo in ospedale, in preda alle doglie. Ma alla fine a partorire c'è andata in ambulanza. A causa del maltempo, infatti, un albero è caduto proprio sulla sua auto, impedendole di proseguire il cammino verso il nosocomio. Per fortuna senza conseguenze né per lei, né per il piccolino in grembo, né per l'accompagnatore.

L'incidente è avvenuto nella notte scorsa, ad Ascoli. La donna incinta si trovava a bordo dell'auto con la quale si stava dirigendo all'ospedale Mazzoni in vista del parto. Ma improvvisamente, all'altezza del Villaggio del Fanciullo lungo la Statale Salaria, è caduta una pianta che si è abbattuta proprio sulla sua macchina. Immediati i soccorsi dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Ascoli che sono giunti sul posto assieme ai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare la donna, fortunatamente illesa, rimasta in ospedale per essere assistita in vista del parto.