Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Al campo Mandela c’è Deejay Time

Taglio del nastro, ieri sera per Il festival San.B Sound al Parco Nelson Mandela, a San Benedetto, dove appassionati di tutte le età si sono ritrovati, per tornare negli anni ‘90. Era proprio questo, infatti, il titolo del primo evento del festival, giunto alla terza edizione, organizzato dalla Best Eventi con il Comune di San Benedetto, ’Voglio tornare negli anni 90’: non un concerto, ma uno dei format musicali a tema più seguiti degli ultimi anni, sicuramente il più grande d’Italia, in cui dance, grunge e pop convivevano alla grande trasformando gli ascoltatori in spettatori. Un format che ieri è stato capace di entusiasmare il pubblico che ha affollato l’arena del Parco Mandela, coinvolti e scatenati tra videoclip delle Spice Girls, coreografie, scatenati corpi di ballo, luci colorate ed effetti speciali e le hit che hanno segnato un’epoca.

Secondo appuntamento sarà stasera, sempre alle 21.30, con ’Deejay Time’: sul palco dell’arena saliranno i protagonisti della storica trasmissione di Radio Deejay, Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, quartetto che in Italia ha scolpito la storia della musica dance e non solo, che proporrà uno spettacolo di grande impatto.

Domani, sabato 31 agosto, sarà la volta dei Club Dogo, a San Benedetto dopo i dieci sold-out consecutivi al Forum di Milano e la pubblicazione del nuovo album di inediti ’Club Dogo’, in poche settimane doppio disco di platino in vetta alle classifiche Fimi. Dalla folgorante uscita nel 2004 di ’Mi Fist’ passando per album storici come ’Che Bello Essere Noi’, ’Vile Denaro’ e ’Dogocrazia’. Sarà l’occasione per riascoltare dal vivo vecchi e nuovi successi di tre artisti, che partiti da Milano, hanno fatto la storia dell’hip hop italiano tracciando la strada per le generazioni che sarebbero venute dopo. Finale con il botto domenica primo settembre, quando sul palco del San.B Sound salirà Irama, uno degli artisti più amati e richiesti del momento, che dopo aver fatto innamorare il pubblico con il suo brano ’Tu No’ alla 74esima edizione del Festival di Sanremo è partito per il tour Irama Live 2024, in scaletta anche le altre hit del cantante, come ’Ovunque Sarai’, ’La genesi del tuo colore’, ’Mediterranea’, ’Arrogante’, solo per citarne alcune.

Stefania Mezzina