Albino Tommolini al Museo del Mare

Oggi alle 17.30, presso il Museo del Mare, sarà ospite del Circolo dei Sambenedettesi lo studioso Albino Tommolini, per gli incontri del Lunedì del Circolo, posticipati in questa occasione al martedì. Il relatore parlerà di Truentum, antica città liburnica e del collegamento storico-marittimo con San Benedetto: il suo intervento, dunque, sarà centrato su un tema molto avvincente quale la storia della mitica Truentum e il rapporto che questa antica città ha avuto con l’area di confine tra Marche e Abruzzo, tra ritrovamenti archeologici e vicende protostoriche del Tronto e della sua foce. Il Circolo invita la cittadinanza a cogliere questa importante occasione per approfondire le conoscenze sul passato del nostro territorio e mettere a fuoco questa straordinaria pagina di Storia Antica.

Stefania Mezzina