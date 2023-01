Albo delle associazioni Nuove domande entro il 31 gennaio

Termina il 31 gennaio la possibilità di iscriversi o rinnovare l’iscrizione all’Albo delle Associazioni della Città di Grottammare, lo strumento istituito nel 2017, che ha lo scopo di promuovere e coordinare le attività dell’associazionismo locale no profit operante sul territorio e assicurare i sostegni posti in essere dall’Amministrazione comunale. Possono iscriversi all’Albo comunale tutte le associazioni in genere, liberamente costituite e qualunque sia la forma giuridica assunta. La procedura è disciplinata dal Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni del Comune di Grottammare, consultabile sul sito dell’Ente. Le associazioni iscritte, sono 41, nel 2022, figurano ordinate in sei elenchi: Cultura (valorizzazione della cultura e patrimonio storico ed artistico, educazione permanente, animazione ricreativa); Sociale (assistenza sociale e sanitaria, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale, intercultura); Sport (attività, promozione ed animazione sportiva); Turismo (promozione turistica, iniziative folkloristiche, feste rionali); Ambiente (tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale); Agroalimentare (tutela del patrimonio enogastronomico). Alcune di queste sono anche iscritte all’Albo regionale delle associazioni.