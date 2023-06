Albula, Ragnola e Colletto Parte il monitoraggio

Acqua più salubre, ambiente più tutelato. È più o meno questo il mantra alla base dell’iniziativa appena messa in campo dal comune, che alcuni giorni fa ha sottoscritto un protocollo d’intesa denominato ‘Un contratto per tre torrenti’ e che prevede, con la collaborazione di partner opportunamente selezionati, il monitoraggio delle acque dell’Albula, del Ragnola e del fosso collettore in Sentina. I prelievi, in particolare, verranno effettuati dal laboratorio Cialab con il supporto della Polizia Municipale, con cadenza quindicinale. A presentare l’iniziativa, ieri mattina, è stato il vicesindaco Tonino Capriotti assieme alla consigliera provinciale Aurora Bottiglieri, il sindaco di Acquaviva Sante Infriccioli, il consigliere del Comune di Monteprandone Sergio Calvaresi, il capitano della Polizia Municipale Giuseppe Brutti, l’ad di Picenambiente Leonardo Collina, Gianluca Lelli (Cialab), Davide Buzzelli (Ciip) e il presidente di Legambiente Sisto Bruni. "Questa – ha detto Capriotti - è una delle attività che rimangono nell’ombra, ma che risultano tra le più importanti per la città - ha detto l’assessore all’ambiente - Si tratta del controllo delle acque che vanno a mare: il comune di San Benedetto lo farà sistematicamente a monte con la collaborazione della Picenambiente, della Ciip e della Cialab, che si occuperà dell’analisi. Inoltre quest’anno, con Legambiente, faremo un controllo congiunto della qualità dell’acqua marina". Soddisfazione anche da parte della provincia di Ascoli, rappresentata dalla dottoressa Bottiglieri, che ha rimarcato l’importanza della sinergia fra gli enti, e del sindaco Infriccioli, che ha sottolineato come iniziative del genere siano utili per la comunità di tutto il territorio. "Questa attività iniziò nel 2010 in collaborazione con la Cialab - ha illustrato Brutti - Da lì scturì il contratto di torrente e in questo siamo stati il secondo comune d’Italia. La conoscenza approfondita di questi corsi d’acqua ci ha permesso di predisporre interventi per fare in modo che la qualità dell’acqua a mare fosse sempre migliore". Ad esporre il servizio più nello specifico è stato, quindi, Lelli: "Eseguiremo controlli quindicinali sui tre corsi d’acqua alla foce e in altri due punti, scelti valutando i fattori antropici. Ad esempio, lungo l’Albula abbiamo scelto il punto d’ingresso nel territorio di San Benedetto e quindi a valle della Caritas. Questo come obiettivo minimo, da luglio a settembre, ma probabilmente intensificheremo attuando il controllo con cadenza settimanale".

Giuseppe Di Marco