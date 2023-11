Alceste Aubert. Cavaliere di Savoia

Il principe Vittorio Emanuele Duca di Savoia, ha conferito il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito di Savoia al grottammarese Alceste Aubert. "Un grande onore ricevere questo diploma. Il mio legame con la famiglia Reale Savoia risale alla fine dell’ottocento: Medaglia d’argento al valore civile per l’atto coraggioso compiuto nel 1879 in Ascoli conferito all’avvocato Aubert Wirrone, traendo in salvo tre giovanetti della famiglia del dottor Ambrosi che inesperti al nuoto erano stati travolti nelle acque del torrente Castellano. Per questo atto venne insignito dal Re Umberto I di una medaglia d’argento al valor civile".