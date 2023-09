Alchimie d’Arte a Centobuchi

Oggi alle ore 18 nella Nuova Sala Riunioni di Centobuchi ci sarà il quarto appuntamento con Alchimie d’Arte. Saranno presenti Emanuela Biscossi e Rita Lupo con la loro prima opera ’Ritorno a Casa, sulle orme della Sibilla’. Le autrici sono romane di nascita, Picene di adozione per lavoro e per motivi sentimentali. Il libro narra le vicende di un giovane romano che riceve in eredità una casa in montagna da uno zio che, per motivi famigliari non ha mai conosciuto. Inizia così un viaggio alla scoperta delle sue origini montanare, che intrecciandosi perfettamente con il suo viso romano, cambierà la sua vita. L’evento sarà condotto da Domenico Parlamenti e Enrica Consorti. La voce recitante sarà Sonia Burini, esporranno gli artisti: Benedetta Felci e Daniele Merli. Alchimie d’arte si svolge con il patrocinio del comune di Monteprandone e con la collaborazione di Avis Monteprandone. Ingresso gratuito, per informazioni 3285546548.