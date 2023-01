Alcol a fiumi, super lavoro per i volontari Incidente sulla provinciale, paura per 5 giovani

Anche nella notte di S. Silvestro 2022 non ci sono stati feriti da botti. Un’ultimo dell’anno sostanzialmente tranquillo, con circa 2.500 persone al concerto in piazza a San Benedetto. Se non ci sono stati feriti per i botti, ve ne sono stati per abuso di alcol che ha tenuto in allerta tutto il personale della Potes-118 di San Benedetto. Iniziamo dal fuori strada di un’auto lungo la strada provinciale Castelletta che dal BB Disco dinner conduce sulla Nazionale.

Cinque giovani avevano trascorso la serata nel locale da ballo e all’alba, verso le 6, erano ripartiti per tornare a casa, a Tolentino, ma il conducente, risultato positivo all’alcool test, ha perso il controllo della Fiat Tipo che è finita fuori strada. Due le persone ferite, un ragazzo e una ragazza, per fortuna non gravi. Una ragazza, invece, è stata soccorsa dalla Potes in un ristorante della Riviera, quando era ormai priva di sensi per il troppo alcool ingerito, mentre un ragazzo di 25 anni è stato soccorso nel paese alto di San Benedetto, dopo una caduta su alcuni vetri rimanendo ferito, un altro ragazzo di 20 anni, invece, ha bevuto una modica quantità di varechina ed è stato trasportato all’ospedale. Ieri mattina i vigili del fuoco di San Benedetto sono intervenuti sul lungomare Marconi, al civico 46, dov’è andata a fuoco la protezione di legno attorno alla base di una grossa gru, già al centro di polemiche da un paio d’anni poiché occupa buona parte del marciapiede. Sul posto anche una volante del Commissariato di pubblica sicurezza, poiché non si esclude il dolo. Durante la notte i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere piccoli focolai dei contenitori di botti di Capodanno in via Piemonte, via Mare e via Monte Conero. Nonostante l’ordinanza sindacale che vietava i botti, quest’anno si è "sparato" di più, ma anche con maggiore qualità, soprattutto fuochi pirici che hanno illuminato, festosamente, la Riviera.

Marcello Iezzi