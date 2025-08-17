Alcol, coltelli e follie. Un Ferragosto di eccessi: anche danni agli chalet

Notte di Ferragosto da follia sulla Riviera delle Palme tra San Benedetto e Grottammare sud, dove sono andate in scena scazzottate, alcol, droga, feriti, perfino un accoltellato, danneggiamenti vari. Un bollettino di guerra, prevedibile, poiché le manovre erano iniziate nel pomeriggio sulla spiaggia libera a nord del porto fino ad interessare una porzione di spiaggia ricadente nel comune di Grottammare, dove centinaia di giovani hanno iniziato a perimetrare porzioni di arenile con nastro vedo bene e poi a scavare le ‘trincee’ dove accendere i falò e dove preparare postazioni per servire grigliate, ma soprattutto bere. Bere di tutto. Sul posto anche un paio di postazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e server per la diffusione di musica a tutto volume che è riverberato fino all’alba nelle abitazioni della prima collina. Autorizzati da chi? La mattina di ferragosto, per ripulire l’area è dovuta intervenire una task force della Picenambiente con una dozzina di addetti che hanno impiegato due trattori con ruspa ed escavatore, un grande autocarro per caricare legnami, rifiuti, vetri, plastica e due furgoni elettrici per operare sul campo. Un intenso lavoro andato avanti dalle 6 alle 11, prima di poter dare il via libera ai bagnanti che volevano accedere in sicurezza in quell’area. Danni sono stati causati alle strutture balneari dei primi due chalet confinanti con il comune di Grottammare. Entriamo nei particolari. Gli equipaggi della potes, della Croce Verde e della Croce Rossa, hanno lavorato tutta la notte per prestare soccorso sul territorio.

La Croce Rossa, operativa nella zona a nord del porto, ha dovuto soccorrere molti giovani, anche minorenni che avevano esagerato con droga ed alcool compresa una ragazzina che è finita al pronto soccorso per over dose. Durante la notte si sono accese diverse risse fra giovani e in un caso un ragazzo è stato spinto tra i carboni di un falò ed è finito all’ospedale con ustioni a una gamba. Durante uno dei parapiglia è comparso anche un coltello e un ragazzo è stato ferito, per fortuna in modo lieve. Anche per lui c’è stato il trasporto al pronto soccorso. In un’occasione sono dovuti accorrere anche i vigili del fuoco per spegnere un principio d’incendio. A proposito di scazzottate, una si è registrata fra i clienti di una nota struttura ricettiva di Grottammare, dove l’equipaggio della Croce Verde ha soccorso due villeggianti rimasti contusi. Sempre a Grottammare la potes ha soccorso un ubriaco di 39 anni, prelevato presso uno stabilimento balneare. Insomma è successo di tutto, compreso un incidente stradale accaduto alle 2,30 a Ripatransone, dove un motociclista è caduto rimanendo seriamente ferito. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Ancona, in codice rosso, con un volo notturno dell’eliambulanza. E chiudiamo con un episodio che sembra uscire da una vignetta umoristica. All’imbrunire di ieri, sul lungomare Marconi di San Benedetto, la potes ha soccorso un uomo che, a piedi, è andato a sbattere contro una palma rimanendo ferito.

Marcello Iezzi