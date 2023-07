Alcol, droga e diverbi, la malamovida di Fermo: tre persone denunciate

Fermo, 17 luglio 2023 – Sorpreso con 4 grammi di cocaina nascosti in un pacchetto di caramelle e denunciato . Nel corso dell’ultimo weekend, con l’entrata nel vivo della stagione estiva, sono stati implementati i servizi interforze volti a contenere il fenomeno della cosidetta "malamovida" lungo il litorale fermano. Le attività, concentrate prevalentemente, dalla mezzanotte all’alba, hanno viste impegnate pattuglie della polizia di Stato, dei carabinieri e della Guardia di Finanza, con il concorso delle polizie municipali.

Complessivamente sono state impiegate diverse decine di unità con il supporto dei cani antidroga della Guardia di Finanza. Significativi in termini di efficacia preventiva i risultati raggiunti, con 116 persone identificate e 42 veicoli controllati. Le attività si sono concentrate principalmente nei luoghi di maggiore aggregazione di persone, con particolare riferimento ai numerosi concerti e serate con dj organizzati nelle piazze delle cittadine rivierasche, nelle discoteche e negli chalet della costa.

Sono stati controllati 12 esercizi pubblici. In uno di questi, peraltro, un uomo di 50 anni, alla vista degli agenti e soprattutto del cane antidroga dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, è apparso molto nervoso e, alla richiesta delle forze dell’ordine di chiarimenti, ha cercato di disfarsi gettando in una siepe in maniera un po’ goffa, un pacchetto di caramelle. Prontamente recuperato, il pacchetto nascondeva all’interno 7 involucri termosaldati contenenti sostanza del tipo cocaina per un perso di quasi 4 grammi. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di droga.

Nel corso dei servizi, protrattisi sino all’alba, anche in considerazione della ancora notevole presenza di giovani verso le 5 del mattino, sono stati segnalati alla prefettura altri 5 giovani con modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina. Purtroppo numerosi gli interventi per persone moleste o per accenni di risse tra ragazzi, riportati comunque alla calma dall’intervento delle forze dell’ordine.

Sempre nel weekend i carabinieri di Porto San Giorgio, Fermo e Monterubbiano, hanno denunciato tre soggetti per detenzione ai fini di spaccio a Lido Tre Archi. Durante la perquisizione di un’auto, le tre persone a bordo sono state sorprese con sottoposte a controllo ed è stata rinvenuta nella loro disponibilità sostanza stupefacente tra cui dosi di marijuana, cocaina, hashish ed eroina. Le quantità ritrovate, seppur modeste, lasciavano supporre un’attività di spaccio e non un uso personale.

Il conducente dell’auto è stato identificato come un pregiudicato di San Severino di 38 anni, ed è stato deferito in stato di libertà perché guidava con patente revocata in modo reiterato. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e sarà messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. La i carabinieri di Porto San Giorgio procederanno con ulteriori indagini. I militari dell’Arma ribadiscono il loro impegno costante nel contrastare il traffico e l’uso di sostanze stupefacenti, che rappresentano una grave minaccia per la salute e la sicurezza della comunità. Questa operazione è solo uno dei tanti sforzi compiuti per preservare la tranquillità dei cittadini e contrastare il fenomeno della droga sul territorio. Si invita la cittadinanza a collaborare segnalando eventuali attività sospette o informazioni riguardanti il traffico di droga.