Alcol e telefonini, super controlli. Guida completamente ubriaco: nei guai

Patente ritirata e macchina sottoposta a sequestro amministrativo per guida in stato d’ebbrezza. I servizi anti strage attuati nei fine settimana dalle pattuglie della polizia stradale del comando provinciale di Ascoli e del distaccamento di San Benedetto, possono trovarsi ovunque, in particolare quelli istituiti lungo la fascia costiera in concomitanza con la cosiddetta movida. Addio a quelli eseguiti lungo la statale Adriatica o sul lungomare, oppure a quelli davanti alla capitaneria di porto o sul viale dello Sport: pattuglie si possono trovare anche lungo le vie del centro, come viale Piemonte. E’ proprio lungo questa strada che le pattuglie della polizia di San Benedetto, intorno alle tre della notte fra sabato e domenica, hanno intercettato un cittadino d’origine albanese di 49 anni che era alla guida della sua Mercedes, trovandolo con un tasso alcolico oltre 1,5 gl. Per questa ragione gli è stata sospesa immediatamente la patente e la vettura posta sotto sequestro amministrativo, poiché intestata allo stesso soducente, col rischio che possa essere confiscata e messa all’asta. Tuttavia non è una regola fissa che l’automobilista sorpreso ubriaco alla guida debba perdere per forza l’auto sequestrata. Qualora nell’ambito del procedimento penale, l’interessato formuli richiesta di sostituzione della pena detentiva e di quella pecuniaria con prestazioni di lavoro di pubblica utilità, in caso di svolgimento positivo di tali prestazioni, il Giudice pronuncia l’estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente e, soprattutto, la revoca della confisca del veicolo.

Marcello Iezzi