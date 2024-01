Alcuni esami rimasti indietro per le infiltrazioni d’acqua:: "Da lunedì tutto sistemato"

Con l’arrivo, lunedì, della nuova strumentazione, il laboratorio analisi dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli potrà accelerare il lavoro di refertazione rimasto indietro di alcuni esami. A rassicurare sul fatto che i referti saranno consegnati già dalla prossima settimana è lo stesso direttore dell’unità operativa complessa di patologia clinica, Antonio Fortunato, dopo che diversi utenti, soprattutto da San Benedetto, hanno lamentato un’attesa piuttosto lunga per avere i risultati dei prelievi effettuati per la diagnosi delle malattie autoimmuni. E’ accaduto, infatti, che il macchinario dedicato a questo tipo di esami sia stato danneggiato da una copiosa infiltrazione d’acqua che ha interessato i locali del laboratorio analisi dell’ospedale di Ascoli dove lo stesso si trovava. Ragione per la quale anche il punto prelievi del ‘Mazzoni’, dove sono in corso interventi di ristrutturazione anche per renderlo maggiormente adatto alla fruizione degli utenti, è stato trasferito momentaneamente nella piastra ambulatoriale dove ci sono le casse accettazione. "C’è stata una perdita d’acqua proprio sopra al laboratorio – dice Fortunato –. Purtroppo quando è accaduto era un giorno festivo e il locale non era presidiato, e si è allagata una buona parte dello stesso. Alcuni danni siamo riusciti a ripararli subito, ma uno strumento importante che si trovava proprio sotto l’infiltrazione non siamo riusciti a farlo aggiustare. Per cui è stata attivata la procedura per la sostituzione. Si tratta di strumenti costosissimi, dunque c’è stato anche un danno materiale oltre che per i referti, ma ora lo stanno sostituendo. Lunedì pomeriggio sarà installato quello nuovo e da metà della prossima settimana cominceremo a refertare gli esami, sia quelli rimasti indietro, sia i nuovi che ci saranno. Comunque – continua il direttore del laboratorio analisi – si tratta di autoimmunità, analisi che non vengono gestite in urgenza. E’ vero che di solito le refertiamo in dieci o quindici giorni e che ora siamo in ritardo di trenta giorni, ma non sono esami vitali. I primi dieci giorni di gennaio siamo stati a rattoppare tutti i danni che ci sono stati. Dalla prossima settimana recupereremo rapidamente i tempi dei campioni da analizzare che sono conservati in condizioni adeguate, non si modificano".

Lorenza Cappelli