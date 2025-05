Alejo Marco Vechiarello: Riconferma all'Atletico Ascoli per la prossima stagione?

Sarà ancora l’argentino Alejo Marco Vechiarello ad avere le chiavi del centrocampo dell’Atletico Ascoli anche per la prossima stagione? Le parole d’amore pronunciate dal calciatore bianconero nella sua ultima intervista prima di tornare in Sudamerica dalla sua famiglia, hanno lasciato spazio per una eventuale riconferma. Vechiarello d’altronde da quattro anni è il ‘metronomo della squadra del patron Graziano Giordani che allo stadio Riviera delle Palme nella sfida contro la Sambenedettese lo premiò per le sue cento presenze con la maglia dell’Atletico Ascoli. Argentino, classe 1995, ha compiuto trent’anni lo corso 10 febbraio ed è in grado di ricoprire diversi ruoli a centrocampo con classe, grinta e dinamismo. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Newell’s Old Boy in Argentina, ha giocato con la maglia dell’Argentinos di Rosario. In Italia ha vestito le maglie di Civitanovese, Maceratese e Atletico Azzurra Colli da dove poi è stato prelevato nel 2021 dall’Atletico Ascoli. Lo scorso anno in Setie D è stato autore di tre assist e del gol contro il Vastogirardi. Quest’anno gli assist sono stati 4 (contro la Civitanovese nella gara vinta 2-0 in trasferta, a Chieti nel match vinto 2-1, in casa ancora contro la Civitanovese nel match vinto 2-0 e infine sempre in casa nella sfida persa 2-1 contro il Notaresco di mister Massimo Silva). "Cosa significa per me giocare con l’Atletico Ascoli? A una domanda così per me è difficile rispondere con le parole – aveva detto qualche mese fa Alejo Marco Vechiarello – L’Atletico Ascoli è per me casa. La mia famiglia è in Argentina ma qui in Italia ho l’Atletico Ascoli come famiglia. Questa società rappresenta tanto per me per quello che mi dà quotidianamente da tanti anni e ringrazio la famiglia Giordani che mi da la possibilità di stare in questa straordinaria società di calcio". Insomma, dalle parole sembra che ci siano tutte le condizioni per proseguire questa avventura in bianconero ancora per un altro anno.

Valerio Rosa