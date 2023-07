Alesio Alberti, disabile, vittima di due gravi disservizi della Start

Una brutta disavventura, quella che nei giorni scorsi ha visto protagonista, suo malgrado, l’ascolano Alesio Alberti, che avrebbe dovuto recarsi a Pedaso attraverso il servizio della Start. E’ direttamente il lettore, fra l’altro disabile, a raccontare le sue vicissitudini, essendo incappato in due disservizi molto gravi. "Quando mi devo spostare in città vado con la mia macchina perché riesco a guidare – spiega Alberti –, ma per i viaggi un po’ più lunghi preferisco usufruire dei mezzi pubblici. Qualche giorno fa, per andare a Pedaso, ho dovuto ovviamente prendere un autobus che dalla stazione di Ascoli mi portasse fino a quella di San Benedetto, dove poi avrei fatto il ‘cambio’ con il treno. Ciò in quanto al momento sono sospese tutte le corse ferroviarie nella stazione ascolana, a causa di alcuni lavori in corso nella struttura. Ebbene, mi sono recato puntuale nella stessa stazione, dove non ho trovato alcuna informazione relativa al passaggio degli autobus: non c’erano orari, né pannelli informativi. Alla fine, ho chiesto a un autista che mi ha suggerito di attendere il bus all’ombra. Peccato, però, che l’autobus non si è fermato, appena passato davanti a me, ed è andato dritto per la sua strada. A quel punto, l’ho perso. Ero con mia moglie e, per rimediare, ci siamo fatti accompagnare a Pedaso da mio figlio. Al ritorno mi reco alla stazione di Pedaso, sempre con mia moglie, e prendiamo il biglietto per l’autobus delle 20.05 per tornare a San Benedetto. Arrivo alla fermata con una mezz’oretta di anticipo. Aspetto oltre un’ora e il bus, di fatto, non passa. Anche in questo caso ho dovuto farmi accompagnare da un’altra persona"