Alessandra Locatelli. La visita del ministro all’Officina dei Sensi

Mattinata di confronto e prospettive per il futuro quella vissuta ieri ad Ascoli, dove il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha visitato la Fondazione Officina dei Sensi, realtà di eccellenza che opera da anni in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Ascoli e Fermo. Ad accoglierla il direttore Mirco Fava, la presidente regionale Uici Gigliola Chiappini e Adoriano Corradetti. La struttura rappresenta un punto di riferimento per numerose persone cieche e ipovedenti, offrendo attività formative, culturali e opportunità di inserimento lavorativo.

"Purtroppo queste esperienze nascono dove altrove mancano – ha osservato Locatelli – ma proprio per questo diventano centri fondamentali di garanzia dei servizi". Il ministro ha quindi ribadito il lavoro portato avanti con il presidente nazionale dell’Uici, Mario Barbuto: "Stiamo affrontando insieme il tema dell’accessibilità, non solo architettonica ma anche sensoriale, comunicativa e informativa. È un percorso complesso perché le norme sono datate e poco elastiche, ma l’obiettivo è garantire davvero l’accessibilità universale".

Ampio spazio è stato dedicato anche alla riforma della disabilità. Per Locatelli si tratta di "un’occasione straordinaria per cambiare l’impatto del welfare sulla vita delle persone, delle famiglie e degli operatori. Vogliamo rafforzare la formazione, il lavoro, la scuola e la partecipazione sociale, sportiva e ricreativa: diritti che appartengono a tutti". Annunciate anche importanti novità: "Abbiamo appena rinnovato l’Osservatorio sull’agricoltura sociale e presto uscirà un grande bando che coinvolgerà tre dimensioni del progetto di vita – abitativa, lavorativa e ricreativa – con sezioni dedicate ai minori. Spero possa essere utile anche alle attività di questo territorio, perché valorizza i talenti di ciascuno".

In videoconferenza è intervenuto Barbuto, che ha definito l’Officina dei Sensi "una sezione di eccellenza. Al centro deve esserci sempre la persona. È il tema che porteremo anche al prossimo congresso nazionale di Palermo". L’onorevole Giorgia Latini ha parlato di "una vera rivoluzione che rimette al centro le persone con disabilità, con istituzioni che vanno incontro ai loro bisogni e non il contrario".

Il consigliere regionale Andrea Antonini ha evidenziato il valore dell’incontro come "momento di crescita e confronto tra associazioni e istituzioni". L’assessore Massimiliano Brugni ha invece ricordato i risultati dello screening visivo negli asili nido, "che permette diagnosi precoci, fondamentali per le cure ai più piccoli".

