Alessandrina Cesoni taglia il traguardo dei 100 anni

Attorniata dall’affetto dei suoi familiari, martedì mattina si è tenuta a Montegiorgio una festa in onore di Alessandrina Cesoni, che ha raggiunto il traguardo invidiabile dei 100 anni superati con entusiasmo. Per l’occasione il sindaco Michele Ortenzi, insieme alla sua Giunta quasi al completo, ha voluto omaggiare la festeggiata con una pergamena ricordo in cui è riportato l’atto di nascita, ciò per rendere ancora più memorabile questa giornata storica. Ovviamente la visita dell’amministrazione è stata solo il preludio ad una giornata molto speciale e ricca di emozioni con un ricco buffet condiviso con l’affetto di familiari e parenti, vicini di casa e un po’ da tutto il paese, tutti hanno voluto porgere un saluto ad Alessandrina. Una bella occasione che dimostra la qualità della vita dell’entroterra, tra felicità e condivisione collettiva.

a.c.