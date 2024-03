Alessandrini: "Grande carattere"

È soddisfatto l’allenatore della Sambenedettese, Marco Alessandrini, dopo la vittoria di Termoli per 2-1. Un successo che consente alla Samb di restare in scia del Campobasso, vittorioso contro l’Avezzano. "Abbiamo affrontato un’ottima squadra, il Termoli, a cui dobbiamo fare i complimenti per la prestazione – il commento di mister Alessandrini – Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, seppur giocando a favore di vento. Il pallone prendeva traiettorie strane e non siamo riusciti a incidere, complice anche una squadra avversaria che ben ha interpretato questa difficile partita".

"Nella ripresa abbiamo subito subito lo svantaggio – ha proseguito l’allenatore della Samb – La mia squadra ha dimostrato gran carattere e le va dato merito, perché in quelle condizioni non era facile né scontato poter ribaltare la situazione. I complimenti vanno ai miei ragazzi, ma sono convinto che dobbiamo migliorare sotto diversi aspetti. Solo lavorando potremo migliorare per provare a recuperare il distacco dalla vetta. L’ingresso di Martiniello è stato determinante per lo spirito con cui è entrato in campo. Questa vittoria ci dà lo slancio per crederci e ricompattare l’ambiente, ambizioso ed esigente. L’importante è continuare a giocare con l’impegno e la determinazione visti nel secondo tempo".

Soddisfatto Pezzola: "Si erano complicate un po’ le cose dopo il gran gol su punizione e anche il vento ha inciso tanto. Qualche volta la palla non scorreva. Siamo stati bravi a ribaltarla con l’atteggiamento giusto, mettendo in campo quello che ha chiesto il mister. Il gol su punizione? Lo devo rivedere ma mi è sembrata una bella pennellata, ha fatto un bel gol". La volata continua: "Il mister ha fatto molto leva sui concetti di voglia e giusto e atteggiamento, dobbiamo crederci perché abbiamo un sogno. Chi è entrato ha fatto bene. Squadra diversa da quella di Lauro? Ogni mister ha delle qualità, pregi e difetti. Ora ci sono delle idee diverse, cerchiamo di applicare subito". Il Campobasso resta a quattro punti. "La frase è sempre quella : "Partita per partita, tutto dipende da noi".