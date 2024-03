Alessandrini: "Siamo arrabbiati, ma ci crediamo". Il patron Massi accusa procuratori e calciatori

A fine gara, è un fiume in piena il presidente Vittorio Massi. "Nel primo tempo abbiamo giocato in nove, chi non sta bene deve andare in tribuna, non ha senso che in campo scende chi deve fare presenza perché lo dice il procuratore – lo sfogo -. Non scherziamo, non possiamo giocare solo negli ultimi venti minuti. E poi, chi non mangia per rispetto di alcune regole personali non può giocare (il riferimento ai calciatori che stanno seguendo il Ramadan, ndr). Non possiamo perdere queste occasioni, non possiamo mandare in tribuna o in panchina chi si è fatto tutto il campionato, ha dato il suo contributo e ottenuto risultati importanti. Pietropaolo perché non gioca? Negli spogliatoi ho alzato la voce. Me la prendo con i giocatori, sono super pagati e devono metterci l’anima". "Speravo in un esordio diverso al Riviera, purtroppo non siamo riusciti a portare in campo quello che avevamo provato in settimana", è stato, invece, il commento di mister Alessandrini. "Nel primo tempo troppi lanci lunghi, nella ripresa la squadra è stata più dentro al campo, forse anche grazie ai cambi. Io ci credo. Siamo tutti dispiaciuti e incavolati, ci assumiamo le nostre responsabilità". Sulle scelte tecniche: "Non è una questione di modulo – ha detto – ma di atteggiamento mentale".