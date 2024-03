Alessandrini: "Una brutta partita. Bisognava vincere in modo sporco"

Un tiro vero nello specchio della porta in 95’ minuti, peggio di così la Sambenedettese non poteva giocare sul pessimo campo di Piedimonte Matese. Uno scialbo 0-0 che in virtù anche del mezzo passo falso del Campobasso lascia tutto inalterato, ma con la consapevolezza di aver perso un ’altra l’occasione, dopo quella di domenica scorsa contro il Notaresco, per accorciare verso il primato. Il tecnico Marco Alessandrini è deluso: "Mi dispiace per i ragazzi, per i tanti tifosi che ci hanno sostenuto fino al 95’ e poi giustamente hanno contestato, perché questa è stata una di quelle occasioni che difficilmente potranno capitare di nuovo". Tante mezze opportunità ed anche qualche rischio, nel contesto di una gara davvero brutta e giocata su un campo pessimo, il tecnico spiega: "È stata una settimana particolare, ma al di là di questo, non serve produrre occasioni se poi la palla non si mette dentro. Stavolta abbiamo dimostrato una certa sterilità offensiva, ma la partita l’abbiamo sempre fatta noi contro un avversario che si giocava la vita davanti ai propri tifosi. Sì, una gara deludente che non mi è piaciuta, e che una grande squadra deve cercare di portare a casa anche in modo sporco, invece non ci siamo riusciti, abbiamo messo in mezzo tanti palloni, ma poi non siamo stati lucidi".

Campobasso fermato in casa dal Vastogirardi è sicuramente questo il risultato che fa clamore, ma anche il pareggio della Samb contro il fanalino di coda. Il tecnico conclude: "Io penso al mio orticello, sono arrivato da poco e sto cercando di inculcare nella testa dei ragazzi un’identità di gioco, di certo questo passo falso dei nostri avversari ci deve dare la convinzione di crederci ancora fino a quando la matematica non ci condannerà, se poi dovessimo arrivare secondi faremo i complimenti al Campobasso".

Luigi Tirimbò