Alessandro Ballatori muore a 14 anni. “Il suo sorriso resta nel nostro cuore”

Maltignano (Ascoli Piceno), 15 aprile 2025 – Stroncato da una malattia a soli 14 anni. Maltignano è sotto choc per la scomparsa, terribile e prematura, del giovanissimo Alessandro Ballatori.

Figlio di Ettore, stimato geometra ed ex consigliere comunale, al piccolo era stato diagnosticato un brutto male circa un anno fa. Ha lottato con tutte le sue forze, ma non è riuscito purtroppo a vincere la battaglia contro quel mostro che l’ha strappato decisamente troppo presto all’affetto della sua famiglia.

Il papà e la mamma Patrizia non si danno pace, per una morte assurda, che ha gettato nello sconforto tutta la cittadinanza, visto che la famiglia Ballatori a Maltignano è molto conosciuta e apprezzata. Oggi, alle 15, si svolgerà il funerale nella chiesa di Santa Maria delle Grazie e, per l’intera giornata, il sindaco Claudio Flamini ha disposto il lutto cittadino.

“Con Ettore abbiamo vissuto otto anni insieme in amministrazione – commenta il primo cittadino, commosso –. A nome mio, come sindaco e come amico, di tutta l’amministrazione comunale e della comunità maltignanese porgo le più sentite condoglianze alle famiglia Ballatori”. Il 14enne era anche una promessa del karate, sport che praticava con passione, amore e dedizione.

“Alessandro sarà sempre nei nostri pensieri e il suo sorriso rimarrà nel nostro cuore”, ha scritto infatti sui social l’associazione Karate Sportivo Maltignano. Il ragazzo è deceduto all’ospedale di Ancona, dove si trovava ricoverato, ma la notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro del paese.

Il sindaco Flamini, oltre al lutto cittadino, ha anche disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nelle sedi comunali e negli edifici pubblici, fino alle 16.30. Inoltre, le scuole e tutta la cittadinanza sono invitate a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento da dedicare proprio ad Alessandro.

In tanti, nelle ultime ore, hanno fatto sentire la propria vicinanza alla famiglia di Alessandro, comprensibilmente sconvolta per quanto accaduto. Un angioletto che è volato in cielo troppo presto e che da lassù, sicuramente, vigilerà sui suoi cari e li proteggerà. Oggi alle 15, come detto, verranno celebrati le esequie nella chiesa di Maltignano e in molti porteranno l’ultimo saluto al 14enne. Ai famigliari di Alessandro Ballatori, ovviamente, giungano anche le condoglianze dalla redazione del Carlino.