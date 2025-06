Alessandro Di Battista al LibrArte Festival

Dopo l’affollato incontro con il giornalista e storytelling di Sky Tv, Federico Buffa che ha presentato il suo libro ‘La Milonga del Futbol’ dedicato al calcio argentino e più in generale al calcio sudamericano, questa sera alle ore 21, il PalaRozzi di Villa Pigna accoglierà Alessandro Di Battista, ospite dell’ultima serata di LibrArte Festival, la 31ª Fiera del Libro di Folignano, promossa dall’Amministrazione comunale e organizzata da Mad Events. Giornalista, scrittore e già parlamentare, Di Battista metterà in scena la trasposizione teatrale del suo ultimo libro ‘Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza’. Di Battista denuncia: "Mai abbiamo assistito ad un appiattimento politico e culturale come quello che caratterizza i nostri giorni. Il pensiero critico va disinnescato. Il dissenso (anche quando è maggioritario nel Paese) va denigrato. La Storia non va considerata".

Valerio Rosa