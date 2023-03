Alessandro Rocchi presenta le sue liste nella sala consiliare

Domani sera alle ore 21.15, nella Sala Consiliare di Grottammare il candidato sindaco, sostenuto dalle due liste civiche ’Solidarietà e Partecipazione’ e ’Città in Movimento’, Alessandro Rocchi, presenterà alla cittadinanza i candidati consiglieri che lo accompagneranno nel percorso elettorale. Insieme a lui, in prima linea, Lorenzo Rossi, candidato vicesindaco. Saranno annunciati anche i temi del programma su cui Rocchi poggerà la sua idea della Grottammare dei prossimi cinque anni. "Sono felice e onorato di presentare i candidati alle prossime elezioni per ’Solidarietà e Partecipazione’ e ’Città in Movimento’. Donne e uomini che si metteranno a disposizione della Città le proprie capacità ed energie, con serietà e senso di responsabilità – afferma Rocchi – L’esperienza, da un lato, la freschezza della maggior parte dei candidati, per i quali sarà la prima volta al servizio della propria città".