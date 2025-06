Alessandro Sbaffo: il ritorno in campo dopo l'infortunio al ginocchio

Alessandro Sbaffo come Enrico Toti getta la stampella. Il bersagliere italiano durante la Prima Guerra Mondiale fu famoso per il suo atto eroico di lanciare la stampella contro il nemico prima di morire. Il Re Leone la butta anche per esorcizzare la sfortuna che lo ha perseguitato nel corso dell’ultima stagione agonistica. A novembre l’infortunio al ginocchio con la maglia della Recanatese, poi il passaggio alla Samb a dicembre. Quando tutto sembrava a posto ecco la ricaduta nel match con la Roma City che ne ha condizionato il rendimento.

Una parte di stagione in rossoblù chiusa con 12 presenze, cinque assist ed un gol quello importantissimo del successo al Riviera contro l’Isernia. A metà maggio ecco l’interventi di pulizia al menisco esterno del ginocchio destro ed ora è già iniziata la fase di recupero. L’obiettivo di Sbaffo è quello di arrivare pronto al raduno del 12 luglio quando inizieranno i test fisici. Due giorni dopo il via alla preparazione precampionato al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. L’obiettivo del Re Leone è di fare vedere ai tifosi rossoblù tutte le sue potenzialità e di ripagare a suon di prestazioni la grandissima fiducia che il presidente Vittorio Massi ha riposto in lui. 370 partite tra A, B, C e D, oltre 100 reti realizzati e 65 assist confezionati. Numeri di rilievo che Sbaffo vuole continuare a fare crescere con la maglia della Samb. Da oggi ci potrebbero essere delle novità per quanto riguarda i giovani che la Samb ha in mente di tesserare. Il diesse De Angelis sta lavorando per portare in rossoblù Bongelli, Vesprini e Ferrari. Per i primi due la trattativa è già conclusa.

Per l’attaccante ex Avezzano ma di proprietà del Bologna si dovrà attendere la decisione del club felsineo. Per il centrocampo il nome caldo è sempre quello di Alfieri del Benevento ma nella passata stagione alla Recanatese in D. Ma sul play maker si registra anche l’interessamento dell’Ancona del neo tecnico Agenore Maurizi. A breve ci sarà anche l’ufficialità delle riconferme di Simone Paolini e Nazzareno Battista che si vincoleranno alla Samb fino al giugno 2026. Il club rossoblù sta pensando anche di allungare il contratto a Luca Lulli. Intanto si sta per sbloccare la questione relativa a Moussa Tourè. Il procuratore del calciatore sta trattando con i club francesi ed è fiducioso per la positiva chiusura dell’operazione. Infine torna in ballo l’amichevole con la Roma. In tal senso si registrano le parole del presidente Vittorio Massi. "Stiamo aspettando una risposta dalla Roma. Loro -dice il massimo dirigente rossoblù- avevano indicato il 16 agosto, ma noi non possiamo giocare perché il giorno dopo disputeremo il preliminare della Coppa Italia di Serie C. Abbiamo proposto il 13 o il 14 agosto, ci siamo sentiti ed attendiamo una risposta. Non vedo l’ora che si possa giocare un’amichevole del genere, sarà un premio per me e per la città. La Roma ha una tifoseria fant6astica, la migliore della Serie A ed anche noi nel nostro piccolo non siamo da meno. Entrambe, nelle debite proporzioni, esprimono qualcosa di grande".

B. Mar.