Alessia Giantomassi per Porta Romana

Un’affascinante psicologa sarà la dama di luglio per Porta Romana. Si tratta della 25enne Alessia Giantomassi, sestierante doc e figlia di Samantha Maurini, che indossó l’abito della signora rossoazzurra nel 1996. Una questione di famiglia, dunque, per una ragazza cresciuta nel sestiere e con la Quintana nel cuore da sempre. A presentarla, ieri sera, nella sede di viale Treviri, il caposestiere Gigi De Santis e il console Gigi Tulli (cui vanno gli auguri per il proprio compleanno). "È stato difficile convincere Alessia ad accettare questo incarico – hanno rivelato De Santis e Tulli –. È una ragazza molto schiva e timida, ma ci tenevamo moltissimo affinché rappresentasse la bellezza del nostro sestiere. E, onestamente, non potevamo fare scelta migliore". La dama rossoazzurra, tra l’altro, è figlia di Francesco Giantomassi, responsabile degli sbandieratori e dei musici nonché figura storica del comitato. "Ho giá partecipato due volte alla Quintana, nel 2011 come damigella e nel 2008 come paggetto – ha raccontato Alessia, che i 25 anni li compirà proprio il 12 luglio, giorno della rievocazione –. Spero di portare fortuna al nostro cavaliere e ringrazio il sestiere per avermi scelta. Fare la dama è il sogno di ogni ragazza e mi emoziona ancora di più pensare al fatto che lo stesso ruolo è stato interpretato da mia madre ormai trent’anni fa. Vivró questa esperienza con molta leggerezza, godendomi ogni singolo istante".

Alessia, dopo aver terminato gli studi classici, ha proseguito il suo percorso conseguendo la laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche all’Università di Bologna, per poi specializzarsi in Psicologia del Lavoro all’Università di Chieti. Percorso di studi, questo, che la dama di Porta Romana sta completando. In ambito sportivo, Alessia ha sempre conciliato i suoi impegni con la passione per il pattinaggio artistico: disciplina che la 25enne ha praticato a livello agonistico per dodici anni, partecipando alle finali dei Campionati Italiani. Il pattinaggio, tuttora, è rimasto una sua grande passione. Presente, ieri sera, anche il cavaliere Lorenzo Melosso. "Mi sto preparando bene per questa giostra e spero di ottenere la vittoria – ha ammesso l’ascolano, che vanta due trionfi al campo dei giochi –. Ho due cavalli nuovi, che stanno crescendo. Dopo le ultime prove che precederanno la giostra scioglieró i dubbi sulla cavalcatura alla quale affidarmi". "Siamo convinti che Lorenzo possa disputare un’ottima Quintana – ha concluso il caposestiere Gigi De Santis –. C’è la consapevolezza, in tutti noi, di potercela giocare". Nel corso della serata è stato festeggiato il console Gigi Tulli, che ha compiuto gli anni.

Matteo Porfiri