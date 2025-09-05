Calzaturiero tra luci e ombre
Alessandro Caporaletti
Calzaturiero tra luci e ombre
Ascoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giorgio ArmaniYoox licenziamentiVasco RossiBiglietti RadioheadAllerta meteoMostre autunno
Acquista il giornale
CronacaAlessio Muro carica l’Atletico Ascoli: : "Gruppo fantastico"
5 set 2025
VALERIO ROSA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ascoli
  3. Cronaca
  4. Alessio Muro carica l’Atletico Ascoli: : "Gruppo fantastico"

Alessio Muro carica l’Atletico Ascoli: : "Gruppo fantastico"

E’ iniziata la vendita sul circuito Vivaticket dei biglietti per la sfida valida per la prima giornata del Girone F...

E’ iniziata la vendita sul circuito Vivaticket dei biglietti per la sfida valida per la prima giornata del Girone F...

E’ iniziata la vendita sul circuito Vivaticket dei biglietti per la sfida valida per la prima giornata del Girone F...

Per approfondire:

E’ iniziata la vendita sul circuito Vivaticket dei biglietti per la sfida valida per la prima giornata del Girone F del campionato di Serie D tra Atletico Ascoli e L’Aquila, in programma domenica alle 15 allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’.

Questi i prezzi Curva Ospiti: 15 euro; Under 10: 1 euro più diritti di prevendita. Tribuna Centrale Locali: 25 euro; Tribuna Centrale Under 10: 1 euro. Tribuna Poltroncine Nord: 15 euro; Tribuna Poltroncine Nord Under 10: 1 euro sempre più diritti di prevendita.

A raccontare la vittoria in Coppa con la Maceratese e a presentare le insidie del match di domenica contro una delle grandi favorite alla vittoria finale è stato il ventiquattrenne centrocampista Alessio Muro.

Alessio con la Maceratese bella vittoria e passaggio del turno: che partita è stata?

"Con la Maceratese abbiamo fatto una bellissima partita. Nel primo tempo abbiamo tenuto molto bene il campo ma non siamo riusciti a trovare il gol nonostante le numerose occasioni create. Nella ripresa, una volta trovata la prima rete, siamo stati bravi a insistere e a chiudere la partita il prima possibile".

A livello personale, gol all’esordio in maglia Atletico Ascoli. Come si sta trovando con i ragazzi e con il gioco che propone mister Simone Seccardini?

"Sono molto contento per il primo gol con questa maglia. Questo è un gruppo fantastico, fatto di uomini con esperienza e ragazzi ambiziosi. Noi giocatori nuovi, giorno dopo giorno, ci stiamo integrando sempre di più all’interno del progetto e delle idee che propone il mister, e stiamo trovando maggiore sintonia in campo".

La prima giornata di campionato vi metterà di fronte subito a una delle pretendenti alla vittoria finale: che partita vi aspettate?

"Domenica ci aspetta una partita molto difficile contro una delle squadre candidate alla vittoria del campionato e che ha molte individualità di categoria anche superiore. Useremo questa settimana per prepararci nel migliore dei modi, con l’obiettivo di portare a casa il massimo".

Valerio Rosa

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Biglietti