Alessio Muro carica l’Atletico Ascoli: : "Gruppo fantastico"

E’ iniziata la vendita sul circuito Vivaticket dei biglietti per la sfida valida per la prima giornata del Girone F del campionato di Serie D tra Atletico Ascoli e L’Aquila, in programma domenica alle 15 allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’.

Questi i prezzi Curva Ospiti: 15 euro; Under 10: 1 euro più diritti di prevendita. Tribuna Centrale Locali: 25 euro; Tribuna Centrale Under 10: 1 euro. Tribuna Poltroncine Nord: 15 euro; Tribuna Poltroncine Nord Under 10: 1 euro sempre più diritti di prevendita.

A raccontare la vittoria in Coppa con la Maceratese e a presentare le insidie del match di domenica contro una delle grandi favorite alla vittoria finale è stato il ventiquattrenne centrocampista Alessio Muro.

Alessio con la Maceratese bella vittoria e passaggio del turno: che partita è stata?

"Con la Maceratese abbiamo fatto una bellissima partita. Nel primo tempo abbiamo tenuto molto bene il campo ma non siamo riusciti a trovare il gol nonostante le numerose occasioni create. Nella ripresa, una volta trovata la prima rete, siamo stati bravi a insistere e a chiudere la partita il prima possibile".

A livello personale, gol all’esordio in maglia Atletico Ascoli. Come si sta trovando con i ragazzi e con il gioco che propone mister Simone Seccardini?

"Sono molto contento per il primo gol con questa maglia. Questo è un gruppo fantastico, fatto di uomini con esperienza e ragazzi ambiziosi. Noi giocatori nuovi, giorno dopo giorno, ci stiamo integrando sempre di più all’interno del progetto e delle idee che propone il mister, e stiamo trovando maggiore sintonia in campo".

La prima giornata di campionato vi metterà di fronte subito a una delle pretendenti alla vittoria finale: che partita vi aspettate?

"Domenica ci aspetta una partita molto difficile contro una delle squadre candidate alla vittoria del campionato e che ha molte individualità di categoria anche superiore. Useremo questa settimana per prepararci nel migliore dei modi, con l’obiettivo di portare a casa il massimo".

Valerio Rosa