Alfieri: "Sensazione fantastica". Eusepi: "Ora il Bra"

Ha realizzato il gol che ha spaccato la partita, permettendo alla Samb di passare in vantaggio e di gestire il match a piacimento. Vincenzo Alfieri sognava dal suo arrivo a San Benedetto una serata così. "E’ stata un’emozione spettacolare fare gol sotto la Curva nord. In questi giorni -afferma l’ex Recanatese-ho sognato di potere festeggiare in questo modo. Sulla punizione del gol ero con Tosi ed abbiamo deciso solo all’ultimo momento. E’ andata bene. Sui calci da fermo ci alleniamo in chiusura di seduta. Questo, però, è il mio primo gol in carriera su calcio piazzato. E’ stata una sensazione fantastica. Ci considerano la squadra materasso? Non dobbiamo farci influenzare da queste parole. Nella Samb non ci sono nomi importanti ma conosciamo bene le nostre qualità. Dobbiamo metterle in campo. Non sono venuto a San Benedetto per sostituire Guadalupi. La Samb mi ha fatto sentire subito importante ed è questo ciò che conta". Umberto Eusepi ha ripreso la stagione come l’aveva terminata. A segno lo scorso 14 maggio congro il Livorno nella poule scudetto, gol del 2-0 contro la Vis Pesaro. "C’era un po’ di preoccupazione ad inizio gara. Siamo una squadra nuova -commenta il capitano rossoblù- ed affrontavamo la Vis Pesaro che nella passata stagione ha giocato i play off. Un successo che ci dà morale. Ciò che conta è venerdì quando al Riviera arriverà il Bra. In questi giorni ho visto i ragazzi sempre allenarsi a mille allora. E la conferma è stata la condizione fisica mostrata contro la Vis Pesaro. Nella ripresa avevamo una gamba diversa. Nei primi 20-25 minuti del match eravamo un po’ legati poi però col passare del tempo siamo cresciuti. Il mio obiettivo è quello di dare una mano alla squadra. Prima di tutto sacrificarsi per la maglia e farsi sempre trovare pronti. Tutti ci indicano come una squadra da ultimi posti e vogliamo farli ricredere".

b.mar.