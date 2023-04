Alfonso Lamberti presidente Pro Loco

La Pro Loco di Arquata, da pochi giorni, ha nominato un nuovo presidente. Si tratta di Alfonso Lamberti, che ha aperto il suo mandato inviando un bel messaggio a tutti gli arquatani. "Siamo consapevoli che svolgere la nostra attività in un territorio così deturpato non è facile – spiega Lamberti –, ma è proprio questa la sfida che ci attende. Abbiamo tante idee nuove da mettere in campo, non ci resta che metterci al lavoro. Come primo obiettivo vogliamo fare sinergia con tutte le altre associazioni nate prima e dopo il sisma, con i titolari delle varie attività e con tutta la popolazione di Arquata, mettendoci a disposizione. È fondamentale collaborare, perché solo insieme si vince. Mi rivolgo anche al direttivo dimissionario a cui vanno i miei ringraziamenti per il lavoro svolto nonostante tutte le avversità. Chi ci ha preceduto, infatti, è riuscito a portare avanti egregiamente le più importanti tradizioni e manifestazioni del luogo. Infine, ringrazio l’amministrazione comunale, a cominciare dal sindaco Michele Franchi, per la fiducia che mi è stata accordata e per la sua grande disponibilità".