’Alice in Wonderland’ al Palariviera. Lo show tra ballerini e acrobati

’Alice in Wonderland’, il romanzo fantastico di Lewis Carroll del 1865, prende vita il 16 marzo al Palariviera, alle ore 21, a San Benedetto. Rielaborato nell’impianto estetico dai creativi del Circus-Theatre Elysium di Kyiv, che con un cast di 25 ballerini e acrobati offre uno spettacolo avvincente e coinvolgente, con la direzione artistica e Coreografie di Yuliia Sakharova, una talentuosa artista e coreografa di grande prestigio e Oleksandr Sakharov, che si è esibito con successo in tutto il continente europeo e asiatico e grazie alla sua esperienza e alla sua formazione accademica di ballerino ha sviluppato una sensibilità unica nel movimento.

In questa dimensione di colori, forme e melodie incalzanti, il viaggio di Alice si compie, trasportando il pubblico in un mondo di meraviglia e magia. Attraversa i luoghi immaginari della fantasia e incontra i bizzarri personaggi che li popolano ed è proprio qui, nella visione, che il Cappellaio Matto, il Bianconiglio, Il Gatto del Cheshire, la Regina di Cuori e la Regina Bianca diventano magnifici e reali. La storia di Alice si arricchisce ulteriormente con un intreccio amoroso; la giovane si innamora di un Principe Azzurro, ma, insieme, dovranno affrontare ostacoli insormontabili. Riusciranno a superare le avversità? Lo spettacolo, Alice in Wonrderland Reloade prodotto da Light Eventi promette di essere una fusione artistica straordinaria, mescolando diverse discipline come il circo contemporaneo, la ginnastica acrobatica, la recitazione e la danza. Con una combinazione di prodezze fisiche e narrazione coinvolgente, il pubblico sarà trasportato in un viaggio onirico che resterà impresso nella memoria. Questa produzione ha registrato sold-out in prestigiosi teatri di Italia, Francia, Corea, Kuwait e Cina.Il Circus-Theatre Elysium, fondato nel 2012 a Kiev, vanta nel suo team i più talentuosi creativi dal mondo della danza e del circo est-europeo. Biglietti tramite il link: https://bit.ly/49mcxox, oppure presso l’Assistenza Clienti, contattando WhatsApp al numero 3888881344. Costo biglietto a partire da 29.90 euro.

Stefania Mezzina