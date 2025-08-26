Alici, istamina oltre i limiti: il ministero richiama 2 lotti

Ascoli, 27 agosto 2025 – Il ministero della Salute ha richiamato, con due comunicazioni ufficiali, un lotto di filetti di alici pulite: precisamente Iqf 5×900 g, lotto 5084, commercializzati da Ittitalia S.r.l.. Il prodotto è stato segnalato per la presenza di istamina oltre i limiti consentiti, sostanza che può accumularsi nel pesce se non viene rispettata la catena del freddo. L’azienda, che opera tra San Benedetto e Altidona, è indicata come responsabile della sicurezza del prodotto. Il ministero ha pubblicato due schede per lo stesso lotto, una datata 5 agosto e l’altra 18 agosto. In entrambe si conferma il problema di istamina, ma variano dettagli come il termine minimo di conservazione e il peso unitario riportato. Nonostante queste discrepanze, il prodotto coinvolto resta lo stesso e riguarda confezioni da 4,5 kg composte da cinque buste da 900 grammi. Il codice di identificazione dello stabilimento è relativo alla struttura di San Benedetto del Tronto, dove il prodotto è stato lavorato e confezionato. La sigla Iqf indica che i filetti vengono surgelati singolarmente, tecnica che permette di mantenerne inalterata la qualità e la texture. Secondo la documentazione tecnica di Ittitalia, l’area di pesca di riferimento è quella del Mediterraneo in particolare la sottozona dell’Adriatico centrale.

Il ministero raccomanda ai cittadini di non consumare i filetti di alici del lotto segnalato e di restituirli al punto vendita. In questi casi è consigliato conservare lo scontrino e fotografare l’etichetta per eventuali rimborsi. L’istamina, quando in eccesso, in eccesso può causare la cosiddetta sindrome sgombroide, caratterizzata da sintomi come rossore, mal di testa, prurito e nausea. Da parte dell’azienda interessata da quaesta situazione, per il momento, non sono state diffuse dichiarazioni ufficiali. Nessuno parla di questa vicenda che, va detto, rappresenta un ’incidente di percorso’ non del tutto raro quando si parla di prodotti alimentari. Ad ogni buon conto si apprende che, una volta arrivate le comunicazioni del ministero, tutte le procedure di richiamo sono state avviate con le informativa inviate dall’azienda ai rivenditori che hanno distribuito il prodotto per il richiamo puntuale. Una misura necessaria per ritirare rapidamente dal mercato i lotti a rischio e garantire la tutela della salute pubblica così come previsto dalle normativa che hanno portato all’emissione dei due documenti.