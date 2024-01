’Alimentazione pari a un farmaco’. Il convegno sul mangiare sano

"L’Alimentazione è al pari di un farmaco". Con questa frase la dottoressa Maria Saba Petrucci, specialista in medicina preventiva, ha sintetizzato il senso del convegno che si terrà sabato 27 gennaio, dalle ore 10 alle 12,30, nella sala consiliare del comune di Grottammare. Il tema dell’incontro, promosso in collaborazione con l’ast di Ascoli è ’Dal bambino all’anziano l’importanza di una sana alimentazione’ e vedrà la partecipazione del dottor Antonio Santone, direttore dell’unità operativa complessa di igiene degli alimenti e della nutrizione; la dottoressa Benedetta Rosetti, biologa specialista in scienze dell’alimentazione; la dottoressa Paola Politi, assistente sanitaria e la dottoressa Maria Saba Petrucci. I lavori saranno moderati dal consigliere delegato Marco Tamburro che nella presentazione dell’evento ha evidenziato come al centro del programma vi sia la salute della persona.

Il sindaco Alessandro Rocchi ha ringraziato gli organizzatori ed ha posto l’accento sulla necessità di porre l’attenzione sull’alimentazione e gli stili di vita dal bambino alla persona anziana. "Si tratta di un progetto che vede una forte coesione tra assessorati – ha affermato Alessandra Biocca – per arrivare a tutti i cittadini partendo dalla tavola e lo facciamo attraverso il progetto ’Grottammare in salute’ con movimento, rispetto dell’ambiente, e cibo". L’assessore Monica Pomili dopo aver evidenziato la necessità di prestare una maggiore attenzione alle fasce più deboli, ha aggiunto che con l’ast il comune vuole fare una serie di campagne di prevenzione e informazione per spiegare che mangiare bene significa vivere bene. Il dottor Santone punta sulla comunicazione, su servizi moderni e prevenzione a tutto campo con alimentazione alla base della prevenzione. Concetto espresso anche dalla dottoressa Rosetti che invoca la dieta mediterranea da cui ci stiamo allontanando.

Marcello Iezzi