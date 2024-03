Alimenti bio, riforma della commissione mensa

La mensa a scuola dirà addio alla pasta biologica? È quanto si trova a decidere l’amministrazione comunale, che ieri mattina si è incontrata con la nutrizionista dell’Ast per concertare un percorso atto a migliorare il servizio di refezione nei plessi di competenza municipale. Fra i diversi argomenti è stata trattata anche la problematica della pastasciutta bio, visto che una delle critiche avanzate dai genitori, nei mesi scorsi, è che questa tenderebbe a scuocersi nonostante il rispetto dei tempi di cottura. Gli alunni, quindi, si sarebbero ritrovati più volte dei primi piatti poco appetibili. L’altra novità è che Viale De Gasperi intende riformare la commissione mensa, dandole un volto istituzionale. Come? Facendo formazione fra i genitori degli alunni, in modo che possano giudicare con strumenti adatti allo scopo. Quella delle mense è una vera e propria magagna per il comune, che ha sempre avuto difficoltà a contemperare le esigenze dei genitori con quelle di una sana alimentazione. Per quest’anno, il menu della refezione scolastica rimarrà invariato, ma l’amministrazione ha già cominciato ad individuare alcuni punti critici, così da arrivare ad ottobre con una proposta in grado di soddisfare tutti gli attori coinvolti. L’obiettivo, oltre che far mangiare bene i piccoli discenti, è anche di eliminare o ridurre drasticamente lo spreco alimentare: è in tal senso, ad esempio, che il comune ha deciso di acquistare pane già affettato, anziché i classici panini che spesso vengono solo assaggiati. Un altro tasto dolente è quello dei cibi che generalmente non incontrano i gusti – a prescindere dalle generazioni – dei ragazzi. Vale a dire, per esempio, le zuppe con i legumi, oppure il pesce e la frutta. Questi alimenti, però, devono comunque far parte del menu, e quindi l’idea non è di eliminarli, bensì di proporli con ricette che invoglino gli alunni a consumarli. In generale, il tema mensa è un piccolo cosmo a sé: oltre alla scelta delle pietanze, il comune deve badare anche alle spese generate dal servizio. È per questo che in Viale De Gasperi si è deciso di esternalizzarlo gradualmente. L’anno scorso fu fatto in via sperimentale negli asili di via Mattei, via Puglia e per i piccoli della scuola ‘Caselli’. Da ottobre, l’esternalizzazione verrà estesa a tutte le scuole di cui si occupa il comune, cioè tutti gli asili, le scuole dell’infanzia e la primaria. Questo step, però riguarderà solo il personale della mensa, mentre a partire dal 2025 l’outsourcing riguarderà anche l’approvvigionamento delle derrate alimentari. Con l’affidamento del servizio al personale di una cooperativa, si pensa di risparmiare fra 100mila e 200mila euro, peraltro aumentando il numero di pasti a 240mila unità. Argomenti, questi, che verranno trattati nella commissione del 5 aprile.

Giuseppe Di Marco