Alis Theatre, tre giorni di show al Palariviera

Il grande spettacolo di Alis Theatre approda al Palariviera di San Benedetto del Tronto, nella tappa del Christmas Tour invernale per Le Cirque Top Performers, domani 4 gennaio, alle ore 21, domenica 5 e lunedì 6 alle ore 17. Adrenalina e divertimento sono assicurati negli show per il pubblico di San Benedetto ma anche ovviamente del circondario, pronto ad ammirare i funambolici Top Performers, che tornano in città dopo il successo del 2022.

Alis Theatre è pronto a battere ogni record offrendo una serie di artisti internazionali di fama mondiale che incanterà la platea con numeri mozzafiato. Si tratta di artisti nuovi, in gran parte provenienti dal famoso Cirque du Soleil, ma anche prestigiose riconferme saranno capaci di meravigliare gli spettatori con esibizioni ai limiti delle possibilità umane. Ad accompagnarli sarà una colonna sonora originale e avvincente creata appositamente per lo spettacolo con coreografie, scenografie e luci che regaleranno atmosfere coinvolgenti e suggestive.

"Il segreto del nostro successo – commenta Gianpiero Garelli, l’imprenditore cuneese a cui si deve la fondazione della Compagnia Le Cirque Top Performers–- è probabilmente quello di aver rimesso al centro della scena le performance degli artisti. La gratificazione più grande? Ogni volta che vedo la sala che va via via riempiendosi con la gente smaniosa di assistere allo spettacolo, mi auguro di vederla soddisfatta anche all’uscita. Abbiamo creato uno show per la famiglia pieno di emozioni, apprezzato da tutti".

Si tratta di uno spettacolo adatto a tutte le età del pubblico, totalmente rinnovato, con nuove scenografie, nuovi numeri e nuove colonne sonore musicali, in scena domani, sabato 4 gennaio alle ore 21, domenica 5 e lunedì 6 alle 17. Prevendite aperte su Alisticket.it e TicketOne.it

Stefania Mezzina