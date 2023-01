All Mad Band punta in alto con il tributo a Stevie Wonder

Nasce un super gruppo con musicisti tutti provenienti dal Fermano. Loro sono gli All Mad Band, un complesso di dodici elementi che punta dritto in alto con un tributo al grande Stevie Wonder e a tutti gli artisti che, nel corso della sua lunga carriera, hanno collaborato con lui. Una lunga lista che vede i nomi di Gabriella Ferri, nel lontano festival di Sanremo del 1969, Paul McCartney, Lionel Ritchie, Frank Sinatra, Eurythmics, Whitney Houston e Dionne Warwick. Abbiamo pensato di riunire musicisti di lungo corso e di grande esperienza del territorio – spiega, il sassofonista e leader del gruppo, Vincent Campanelli – per fare un tributo all’immensità di un artista come Stevie Wonder, allestendo uno show arricchito da mille luci e suoni con un maxi schermo a led dove saranno proiettate le immagini che ricostruiscono la storia del cantante statunitense. Proietteremo anche video del nostro gruppo durante l’esecuzione dei più famosi brani di Wonder che ripercorreranno tutta la sua carriera artistica. Insomma uno spettacolo che si dimenticherà facilmente".

Questi sono i componenti del gruppo: Alessandra Doria (voce), Olindo Filippelli (voce), Luigi Ferrara (armonica), Vincent Campanelli (sax), Giulio Spinozzi (tromba), Carlo Piermartire (trombone), Massimo Saccutelli (tastiere e piano), Andrea Zaccari (basso), Paolo Sorci (chitarre), Fabio Andrenacci (percussioni), Giorgio Bartoloni (batteria). Per contattare la band si possono chiamare i seguenti numeri: 393 9761159 – 333 8779577 oppure 347 8550001.

fab.cast.