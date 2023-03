Alla Birretta si ride con Daniele Fabbri

‘Verità comode’: questo il titolo dello spettacolo che Daniele Fabbri porterà in scena al Palafolli, ad Ascoli, il prossimo 19 marzo, sul palco della rassegna ‘Stand-AP Comedy’. Lo show, organizzato da ‘La Birretta’ e ‘Il Piccio’ in collaborazione con ‘Altra Scena’, comincerà alle 18 e sono già in vendita i biglietti, a quindici euro, acquistabili sia allo stesso Palafolli che sul sito www.palafolli.it, ma sarà possibile comprarlo il giorno stesso dello spettacolo a 18 euro. Dopo lo spettacolo di Giorgio Montanini dello scorso 9 settembre a Largo Crivelli e quello di Saverio Raimondo dello scorso 12 febbraio a ‘La Birretta’, entrambi sold out, ecco dunque un altro pioniere della stand-up comedy italiana. Fabbri ha iniziato a cimentarsi con lo spettacolo ‘Tra il dire e il dire’. Il suo ultimo spettacolo ‘Fakeminismo’ ha all’attivo oltre 100 repliche nei migliori comedy club italiani.

Matteo Porfiri