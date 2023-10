Alla foce del Tesino ci mancava pure un nudista

La foce del torrente Tesino, con la sua acqua stagnante e con la sua vegetazione intensa, data la mancanza di manutenzione, sta diventando una sorta di riserva naturale, dove molti uccelli migratori trovano un punto di sosta. Sono state ammirate anatre, Gazzette, Cavalieri d’Italia, Martin Pescatore, ma sono state osservate anche tartarughe che si aggiravano nell’acqua a ridosso dei piloni del ponte sul lungomare. I passanti su questo viadotto si fermano, osservano la natura e anche l’abbandono, poi continuano la loro camminata sul bel lungomare. La foce del corso d’acqua ormai è al collasso per via dell’enorme quantità di ghiaia che diventa difficile spostare in mancanza di un sito di stoccaggio. Di riflesso, qualche amante della natura, durante l’estate, ha scelto quel luogo per mettere l’ombrellone e la sdraio, conquistando un posto in prima fila, in perfetta solitudine. Ci può stare. In quella zona, in passato, vi aveva sostato un giovanotto di colore divenuto stanziale per oltre un anno e non fu facile farlo sloggiare, ma nei giorni scorsi vi è stata un’escalation. I fotografi naturalisti, si sono trovati davanti all’obiettivo un uomo completamente nudo.