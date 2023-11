Alla guida col telefonino: 75 multe

Nel corso del fine settimana la Polizia stradale di Ascoli ha impiegato 37 pattuglie, impegnate in 11 soccorsi stradali e 23 posti di controllo con l’identificazione di 154 persone ed il controllo di 148 veicoli. Il risultato consuntivo dell’attività di controllo delle arterie principali e secondarie, mirato al contrasto dell’uso del telefono cellulare durante la guida ed al controllo della prevista copertura assicurativa è stato di 75 contravvenzioni per violazione del Codice della Strada, 3 veicoli sequestrati e 6 documenti ritirati. Dunque in un solo fine settimana sono stati 75 i verbali per guida col telefono o lo smartphone in mano, per chiacchierare, inviare o leggere messaggi e chissà, magari pure per navigare su internet. Una follia senza fine anche perché a fronte delle 75 sanzioni elevate, nel Piceno è infinitamente più alto il numero di automobilisti che circolano con una sola mano sul volante perché l’altra è impegnata a tenere lo smartphone e parlare. Secondo Fondazione Ania per la sicurezza stradale, lo smartphone è la prima causa di incidenti, con un rischio potenziale 4 volte superiore che per chi non lo usa. In Italia, almeno il 24% degli incidenti stradali sono da attribuire all’uso scorretto del telefono alla guida, con quasi 400.000 incidenti l’anno. Il territorio Piceno è sostanzialmente in linea con questi dati. Per l’uso dei cellulari alla guida il Governo medita di inasprire le multe, passando dalla fascia 165-660 euro a 422-1.697 euro, con sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi fin dalla prima violazione.

p. erc.