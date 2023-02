Alla Manzoni lavori finiti per metà mese

Riapre la scuola media ‘Manzoni’: dopo oltre due anni di lavori, il plesso del quartiere San Filippo Neri torna operativo a seguito dell’intervento di ammodernamento che terminerà entro metà febbraio. In settimana, fa sapere l’amministrazione comunale, la ditta incaricata finirà di montare la scala esterna, dopodiché l’edificio sarà pronto per il ritorno degli studenti. Sulle tempistiche del rientro, però, non ci sono ancora certezze. Il comune dovrà infatti confrontarsi con la dirigenza della scuola per concertare il periodo: il trasferimento delle classi che attualmente svolgono attività alla scuola ‘Sacconi’ potrebbe avere luogo fra i primi di marzo e il periodo pasquale. Vale la pena ricordare che il cantiere veniva aperto il 28 gennaio 2021 a seguito del finanziamento regionale per l’adeguamento sismico, che nel complesso raggiungeva 3 milioni da dividere in due tranche. In un secondo momento il comune era anche costretto ad accendere un mutuo per integrare una somma non computata nel progetto iniziale. Nell’appalto veniva quindi prevista la salvaguarda degli elementi strutturali dei tre piani dell’edificio, il rifacimento della parte ovest e del nuovo blocco ingresso ad est. Per rendere funzionale l’intervento, al piano terra sono state realizzate le murature perimetrali e del cappotto termico. Inoltre sono stati demoliti e rifatti l’avancorpo del lato ovest e parte della scala est per migliorare l’ingresso della scuola. Il miglioramento dell’efficienza energetica è stato ottenuto attraverso la realizzazione di un cappotto termico su tutte le pareti esterne, l’incremento dell’isolamento termico delle coperture, la sostituzione degli infissi, delle schermature solari in particolare sul prospetto sud, un impianto per la ventilazione controllata e la correzione dell’umidità degli ambienti e il rifacimento dell’impianto di riscaldamento al piano terra.