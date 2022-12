Alla sala del Giovarti un premio ai ragazzi

Domani nella sala del Giovarti, a Centobuchi, ore 17, saranno premiati i ragazzi che hanno partecipato alla terza edizione del Contest organizzato dall’Avis Comunale di Monteprandone e dalla fondazione Rosa Maria Novelli e Carlo Sgariglia Onlus, con il patrocinio del comune di Monteprandone. Il Contest premia i ragazzi che si sono diplomati nell’Anno scolastico 20212022, residenti a Monteprandone ed iscritti alla locale associazione Avis. Verrano assegnate tre borse di studio del valore di 750 euro, 500 euro e 250 euro, oltre al conferimento dei premi di partecipazione per tutti gli iscritti al concorso. La premiazione è inserita negli eventi natalizi dell’Associazione Centopercento, e a seguire sarà proiettato il cortometraggio "L’eroe invisibile" del regista Ernesto Vagnoni con tre "spettacoli" alle 18.30, alle 19.30 e alle 21.30. "Magnifico donare", questo il format coniato dai volontari Avis per il pomeriggio all’insegna dei giovani, della donazione e della solidarietà. "Il periodo di Natale è un’occasione per riflettere su quali siano i valori fondamentali della vita – afferma Marcello Fratini, presidente dell’Avis Monteprandone – e la donazione del sangue rappresenta uno dei gesti di altruismo più nobili".