Alla scoperta della via Lattea

Sono sempre più gli appassionati di fotografia che frequentano gli incontri dedicati a questa arte. L’associazione Mosso Piceno la bottega della fotografia, organizza un nuovo incontro di approfondimento presso la Sala Riunioni di Centobuchi. Domani, alle 21, sarà ospite il fotografo abruzzese Giovanni Albani Lattanzi. Un professionista della fotografia che opera nel campo editoriale (libri, cataloghi e riviste) ed è specializzato nella fotografia di oggetti arte d’ogni epoca, archeologia, musei e beni monumentali quali chiese e castelli. Dal 1992 Giovanni fornisce immagini ad agenzie fotografiche e case editrici italiane e straniere e collabora con varie testate periodiche, fornendo foto che testi. La serata sarà incentrata sull’approfondire cosa sia la via Lattea, perché si riesce a vedere in particolari condizioni, come vederla, come riconoscerla e trovarla nel firmamento. L’ingresso è libero.