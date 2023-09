Alla scoperta di arte e storia. Domani riparte il tour culturale

Tornano, dopo il successo degli appuntamenti passati con picchi di partecipazione arrivati fino a 180 persone, i percorsi inclusivi e accessibili a tutti per andare alla scoperta dell’arte e della storia della città. Nati da un’idea e organizzati dall’Unione sportiva Acli di Ascoli, il prossimo sarà in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali e con la consulta comunale per le persone in situazioni di disabilità, ed è in programma domani, con partenza alle 16.30, da piazza Arringo (davanti al municipio).

Il tour culturale prevede la presenza di una guida turistica e la partecipazione è gratuita, ed è garantito, inoltre, il servizio di interpretariato Lis. "Si tratta di un’attività – dice l’assessore Massimiliano Bugni – della quale siamo particolarmente contenti e orgogliosi, che nasce da una progettualità della nostra consulta sulla disabilità. La volontà è quella di creare una sorta di appuntamento fisso con queste passeggiate inclusive perché, visto che quelle svolte dalle Acli richiamano tante persone anche da fuori città, speriamo che lo stesso accada con l’iniziativa organizzata dalla consulta".

"La consulta comunale – prosegue il presidente Maurizio Cacciatori – è stata istituita nel 2011 ed ha avuto questa idea scaturita dal desiderio delle persone con difficoltà motoria e con altre disabilità, di partecipare ad una passeggiata con una guida che illustrasse loro le bellezze della nostra città. Da qui l’assessore Brugni ha raccolto questa nostra idea concretizzandola con l’aiuto dell’Us Acli che ha notevole esperienza in materia. Per noi è il primo evento che organizziamo di questa natura e speriamo di ripeterlo in futuro, sia perché la nostra città merita di essere visitata con accuratezza, sia perché molte persone desiderano parteciparvi".

Prenotazione al numero 3939365509.

