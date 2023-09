Alla scoperta di Morro e dei suoi misteri

Domenica si svolgerà una passeggiata alla scoperta della Rocca di Morro e i suoi misteri.

L’iniziativa, di carattere gratuito, rientra nel progetto “In corpore sano” realizzato dalle amministrazioni comunali di Folignano e Maltignano e coordinato da U.S. Acli Marche, prenderà il via alle 9 da piazza Di Vittorio a Maltignano. L’organizzazione tecnica è curata da ASD Passi nel Bosco in collaborazione con Associazione culturale “Publio Maltino Basso”. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 8,30. La preiscrizione è obbligatoria contattando il numero 3347396014.