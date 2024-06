Alla Sentina il concerto all’alba

Giovedì 20 all’alba (prevista alle 5:46), l’appuntamento estivo della Riserva Naturale Sentina che celebra il dì più lungo dell’anno, rinnovando una tradizione che va avanti dal 2019.

Alla Riserva Naturale Sentina infatti il Solstizio d’estate si festeggia in musica, sulle note dell’artista Martin Diaz Gonzales, chitarrista e cantante, che si esibirà in uno spettacolo acustico con una selezione di brani che hanno riscosso successo a livello internazionale. L’evento si terrà sul litorale della Riserva, nella porzione antistante la Torre sul Porto (maps.app.goo.gl/YKZuXRUagudqvZgu5). L’area può essere raggiunta a piedi o in bicicletta. Per coloro che si recheranno alla Riserva in auto, si consiglia di posteggiare il proprio mezzo nei pressi dell’ingresso nord della Riserva, in via del Cacciatore. Si ricorda il rispetto delle consuete norme di buon senso e di convivenza con la natura. info@riservasentina.it.