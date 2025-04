"Alla Sentina purtroppo ancora tanto polistirolo"

È stata un successo la prima iniziativa del 2025 organizzata dal Circolo Legambiente ‘Lu Cucale’ di San Benedetto, nell’ambito del progetto ‘Plasticentro – Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvamare’. L’evento, svoltosi domenica 6 aprile presso la spiaggia della Riserva Naturale Sentina, a poca distanza dalla foce del fiume Tronto, ha visto la partecipazione di volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti e in attività di monitoraggio scientifico. Tantissimo polistirolo raccolto: è questo uno dei dati più significativi emersi durante la mattinata, che ha evidenziato la persistente presenza di questo materiale altamente inquinante lungo il litorale, spesso proveniente da imballaggi e attrezzature da pesca. La lotta al polistirolo disperso in natura è una battaglia che il circolo ‘Lu Cucale’ porta avanti da anni, attraverso iniziative di sensibilizzazione e progetti dedicati al suo recupero e corretto smaltimento. L’appuntamento si inserisce all’interno delle attività di ‘Spiagge e Fondali Puliti’, la storica campagna di Legambiente per la tutela dei litorali, e rappresenta uno dei momenti centrali del progetto Plasticentro, che mira a contrastare l’inquinamento da plastica nei fiumi Tronto, Tevere e Aniene attraverso azioni concrete di pulizia, barriere galleggianti, monitoraggi e studio delle microplastiche.

"Vedere i nostri volontari uniti per un obiettivo comune è stata un’emozione fortissima – dichiara Kessili De Berardinis, presidente del circolo –. La quantità di polistirolo raccolta ci conferma ancora una volta quanto sia importante intervenire alla fonte, monitorare costantemente e coinvolgere il territorio in un cambiamento culturale. Proseguiremo con determinazione nel portare avanti azioni concrete, in sinergia con le istituzioni, nell’ambito del progetto Plasticentro". L’iniziativa si è svolta in un punto strategico per la tutela dell’ambiente: la Riserva Naturale Sentina, area di grande valore ecologico e habitat prezioso per molte specie migratorie, rappresenta anche uno degli snodi principali del progetto Plasticentro per la regione Marche. Oltre alla raccolta, i volontari hanno effettuato una catalogazione dei rifiuti secondo il protocollo scientifico ‘Beach Litter’ di Legambiente, contribuendo alla costruzione di una banca dati utile a individuare le fonti di inquinamento e suggerire misure preventive efficaci. Il prossimo appuntamento con Plasticentro è fissato già per domenica 13 aprile 2025 con una passeggiata ecologica e attività di clean-up lungo il fiume Tronto.

Giuseppe Di Marco