"Alla stazione vanno abbattute le barriere architettoniche"

Una stazione all’avanguardia sotto il profilo dell’accessibilità: è quanto torna a chiedere con forza Nazzareno Torquati, che sprona le istituzioni a farsi portavoce dell’istanza presso Rete Ferroviaria Italiana, soprattutto per quel che riguarda lo scalo centrale. "Sull’abbattimento delle barriere architettoniche e l’installazione di ascensori in stazione – dice l’ex assessore – si richiede a Rfi una data sicura, definitiva ma soprattutto vincolante di inizio lavori a partire dall’anno 2024. San Benedetto è la quinta città marittima italiana più ricercata da chi viaggia in treno, ed è l’unica marchigiana nella top 15, è la regina turistica della Marche e si contende il posto con Senigallia. È inoltre la quarta città più grande delle Marche come numero di abitanti e la più grande della provincia Picena. Nel programma precedente, per il 2019, era previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche presso la stazione ferroviaria di San Benedetto, e il medesimo intervento è stato inserito nell’attuale cronoprogramma 2022-2026".

Da anni Torquati si batte perché la riviera risponda in modo adeguato alle esigenze degli individui vulnerabili o con compromessa capacità di deambulazione. "La situazione di disagio – continua l’ex assessore – per una località turistica importante a livello nazionale come quella di San Benedetto, per i suoi abitanti e bacino di utenza non è più sostenibile. Soprattutto per quanto riguarda i diritti e i servizi delle persone con disabilità, ma anche persone fragili ed anziane, genitori con i passeggini e pure viaggiatori con le valigie spesso pesanti che si devono fare scalinate ripide. Da tempo – conclude Torquati – le stazioni ferroviarie di Pesaro, Ancona, Civitanova Marche, Macerata e Ascoli hanno abbattuto le barriere architettoniche ed installato degli ascensori. Persino la stazione ferroviaria di Jesi ha intrapreso questo stesso percorso". La rimostranza, in tal senso, dovrebbe essere raccolta dall’amministrazione comunale perché metta al corrente Rfi dei bisogni sentiti in riviera. Al momento, il Gruppo Ferrovie dello Stato è impegnato nel restyling del parcheggio scambiatore ad ovest dello scalo centrale: un’opera che dovrebbe essere completata entro l’estate e che metterà a disposizione dei cittadini circa 150 stalli auto: questi, in seguito, verranno gestiti direttamente dalla Metropark, società del Gruppo Fs. Un progetto di riqualificazione della stazione invece dovrebbe essere presentato entro fine anno.

Giuseppe Di Marco