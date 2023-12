Alla Zarepta per Natale. Tortellini e carezze ai più poveri:: "Richieste di aiuto in aumento"

Tortellini al ragù, carne arrosto, patate, dolce e frutta. Un menù sfizioso, quello che i volontari hanno proposto, alle circa settanta persone che hanno pranzato alla mensa gestita dalla Zarepta. L’associazione, infatti, non ha voluto lasciar solo nessuno nemmeno nel giorno di festa, come d’altronde fa in ogni altro giorno dell’anno. In tanti, appunto, hanno avuto bisogno di un pasto caldo, con la povertà che in città sta diventando sempre più un’emergenza. Il Comune, da parte sua, sta facendo parecchio per aiutare le persone in difficoltà, ma gli accessi alla mensa continuano ad essere in aumento, come conferma il presidente di Zarepta, Raniero Isopi.

Isopi, non vi siete fermati neanche per l’Immacolata. " Siamo sempre a disposizione di chi necessita di un posto in cui pranzare. Colgo subito l’occasione per ringraziare tutti i volontari che, ogni giorno, mettono il proprio tempo a servizio dei nostri ospiti. Nella nostra mensa, tutti i giorni, si può fare colazione e pranzare. Da metà novembre, poi, abbiamo cominciato a servire anche la cena, dalle 18 alle 19, ma soltanto dal lunedì al venerdì".

Per le feste come vi state organizzando?

"Il 25 dicembre lo chef Daniele Citeroni, dell’osteria Ophis, offrirà il pranzo di Natale a tutti coloro che interverranno. Sarà presente lui stesso, in prima persona, insieme al suo staff. Nell’occasione doneremo anche un torrone o un panettone ai vari ospiti, visto che ci stanno arrivando delle donazioni. Il 26, per Santo Stefano, sarà invece la ditta Gabrielli a donare il pranzo completo, così come per il giorno di Capodanno. Ripeto, il nostro obiettivo è quello di garantire almeno un pasto caldo a tutti coloro che ne hanno bisogno. C’è tanta povertà, in giro. Più di quanta possiate immaginarne".

Quanti ospiti avete in media? "A pranzo abbiamo circa settanta o ottanta persone al giorno. A cena, invece, siamo sulla trentina di unità. Sono numeri significativi. Ci sono tanti stranieri, ma di recente è aumentato anche il numero degli ascolani che si recano da noi perché non hanno i soldi per mettere insieme il pranzo con la cena. Insomma, la situazione è preoccupante. Per non pensare, poi, al fatto che molte persone si vergognano a venire alla nostra mensa. E questo ci dispiace. Anzi, nei giorni scorsi ho dialogato con alcuni sacerdoti e ho chiesto loro di parlarne durante le messe. A molti non arriva il messaggio relativo al fatto che alla Zarepta possono rivolgersi davvero tutti. Siamo anche disponibili a consegnare i pasti a domicilio, semmai ce ne fosse bisogno". Ci sono tanti donatori che vi danno una mano?

"Non possiamo lamentarci. Per fortuna, sì. Parecchie aziende del territorio ci aiutano, così come tanti privati. C’è anche qualche donatore occasionale. Un ingegnere, ad esempio, ha ricevuto dei pacchi natalizi e ha deciso di darli a noi. Ciò di cui abbiamo bisogno maggiormente, al momento, sono i volontari. Ci accontentiamo anche della disponibilità di un’oretta alla settimana. Non siamo molti e c’è bisogno di aiuto".

Matteo Porfiri