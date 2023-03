Allagamenti all’Agraria Individuato il problema

Qualcosa si muove per porre fine agli allagamenti in via Valtesino e strade limitrofe, in zona Agraria. Dopo la raccolta di firme promossa da Ercole Speca e il sopralluogo congiunto con i tecnici della Ciip, l’Azienda hanno comunicato a Speca, e per conoscenza al Comune di San Benedetto, che sarebbe stata trovata la causa che genera il fenomeno ad ogni temporale importante che si abbatte in quella zona. In via Valtesino, infatti, è presente un sistema di reti separate per le acque bianche e quelle nere. La rete delle acque bianche è stata collegata sulla linea principale delle acque nere di via Valtiberina con una linea che sarebbe in contropendenza e che limita lo smaltimento del sistema. Sembra essere questa la causa degli allagamenti che adesso la Ciip andrà a correggere. Il presidente Giacinto Alati, ad ogni modo, precisa che Ciip non opera nella gestione delle acque bianche e che tali interventi sono possibili solo quando si tratta di separare le reti di acque bianche e acque nere, come in questo caso. Altrimenti la competenza sarebbe del Comune. "Riteniamo che questo intervento possa non essere risolutivo – scrive in una nota Ercole Speca a nome dei residenti – e temiamo che alla prima bomba d’acqua torneremo punto a capo. Ad ogni modo ci era stata promessa tempestività nella soluzione di un problema che va avanti da 20 anni e invece siamo ancora qui a scambiarci E-mail". Speca ricorda che le soluzioni rappresentate erano altre.