Allagamenti in via Tesino:: "Serve una nuova fognatura"

Allagamenti a Porto d’Ascoli, anche il comitato di quartiere Agraria fa appello all’amministrazione comunale affinché preveda lavori di sistemazione dei sottoservizi nelle aree maggiormente colpite dagli eventi meteorologici. "Ci sentiamo abbandonati – scrive il presidente Luigi Piunti – Da oltre vent’anni, durante le piogge, si allagano le vie trasversali di via Val Tiberina. Si tratta di quelle strade che dalla suddetta via vanno verso sud, che non hanno uno sbocco poiché da un lato sono chiuse dalla ferrovia. Una delle più colpite è via Tesino. Quando piove in maniera abbondante l’acqua puntualmente penetra all’interno delle case di alcune famiglie allagando il piano terra, garage e seminterrati". Per anni i residenti di zona hanno chiesto che venisse posto un rimedio al problema, a forza di incontri con i sindaci e assemblee pubbliche. "Non è concepibile che nel 2023 ci siano delle famiglie che vivono nel terrore di veder inondate le proprie case – continua Piunti - Basta con gli allagamenti, c’è solo una cosa da fare: realizzare le opere necessarie di messa in sicurezza della via con garanzia di drenaggio anche nei casi più estremi di piogge abbondanti. Dai controlli effettuati dai tecnici della Ciip e dell’amministrazione comunale, su forte sollecito delle famiglie che puntualmente rimangono sommerse dall’acqua, è risultato che l’attuale sistema fognario non è adeguato a raccogliere masse d’acqua e a drenarle, in tempo reale, verso la condotta principale di via Val Tiberina. Al vaglio dei tecnici è risultato che per risolvere il problema definitivamente c’è bisogno di una nuova e potente condotta con caditoie e tombini. Ci vuole la nuova fognatura, valutando un costo di circa 70mila euro".

Recentemente, peraltro, le forti piogge hanno mandato in tilt il sistema di drenaggio anche in centro, e l’acqua ha invaso le vie di San Benedetto, così come di quartieri meno centrali come Marina di Sotto, da sempre in difficoltà a causa della depressione idraulica. "È necessario – conclude il presidente di comitato - che l’attuale amministrazione metta subito in bilancio tale spesa. Siamo fiduciosi che il nostro sindaco e l’amministrazione tutta, trovino le risorse economiche necessarie per realizzare i lavori di via Tesino, risorse che rispetto a quelle spese per gli eventi estivi sono irrisorie. Non ci fermeremo finché il problema non verrà risolto, Il nostro comitato sarà sempre a fianco delle famiglie di via Tesino ed a tutte quelle che hanno bisogno di aiuto".

Giuseppe Di Marco